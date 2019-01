El filósofo Javier Echeverria Ezponda recibirá el Tambor Universitario de la UPV Será homenajeado el día 20 a las 18 horas en el Centro Carlos Santamaría DV Lunes, 14 enero 2019, 16:15

El filósofo Javier Echeverria Ezponda recibirá el Tambor Universitario durante la izada de la bandera de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que se desarrollará el domingo en San Sebastián.

El acto tendrá lugar a las seis de la tarde en la entrada del Centro Carlos Santamaría y contará con la participación de la rectora, Nekane Balluerka, y el vicerrector de campus, Agustín Erkizia.

Durante el acto se reconocerá la trayectoria del filósofo que recibirá de manos de Nekane Balluerka, el Tambor Universitario. La laudatio correrá a cargo de Antonio Casado da Rocha, director de Proyección Universitaria del Campus de Gipuzkoa.

Echeverría Ezponda es investigador Ikerbasque, adscrito al departamento de Sociología II de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU. Es miembro de Jakiunde, de la International Academy of the Philosophy of Science y vicepresidente de la Sociedad Española Leibniz.

Tras la entrega del Tambor Universitario, la Tambor Mayor llamará a los tambores y se realizará la izada de la bandera por parte del nuevo Tambor Universitario, Javier Echeverría, al ritmo solemne de la Marcha de San Sebastián.