La glosa del Tambor de Oro la realizará el Medalla al Mérito Javier Hernáez DV Martes, 15 enero 2019, 09:07

Semana intensa para la Tambor de Oro, Rosa García, quien anoche fue entrevistada en el programa 'Keridos Monstruos' de Teledonosti, donde reconoció que el ajetreo por la concesión del galardón le impide estos días uno de sus placeres: el baño a mediodía en La Concha. La portavoz y militante de la Plataforma Stop Desahucios explicó que la cena de la víspera de San Sebastián la realizará rodeada de compañeros del colectivo en el Bar La Amistad de Trintxerpe, antes de acercarse a la Parte Vieja para ser homenajeada por Gaztelubide. La Tamborrada de la sociedad dedicará su salida, a las once de la noche, a Rosa García. La Tambor de Oro no estará en los balcones de la plaza de la Constitución en la izada (estará con las tamborradas de su barrio, en Amara), pero sí en la arriada. También explicó que en la ceremonia del Tambor no vestirá, «por el protocolo municipal», su camiseta de activista, que sí lucirán sus compañeros. La glosa de su figura la realizará una persona que recibió hacer dos años la Medalla al Mérito Ciudadano y provocó una gran emoción: el cura de Altza Javier Hernáez.