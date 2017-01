Kemen, Aspanogi, Gimnastica de Ulía, alumnas de Jakintza y el párroco Javier Hérnaez, medallas al mérito ciudadano

El Ayuntamiento donostiarra entregará este año las Medallas al Mérito Ciudadano a Kemen Elartea, la asociciación Aspanogi, el club Gimnástica de Ulía, nueve ex alumnas de Jakintza y el párroco de Altza Javier Hernáez.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha decidido este lunes por la mañana los nombres de los galardonados entre una lista de 23 candidatos propuestos por la ciudadanía y los grupos municipales. La decisión será ratificada esta semana en un Pleno extraordinario.

Kemen lleva casi un cuarto de siglo promocionando la inserción y rehabilitación de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado. Aspanogi lleva 20 años apoyando a los niños con cáncer y sobre todo ayudando en esa tarea a sus familias. La Gimnástica de Ulía ha recibido elk galardón como organizador durante 87 años del Cross de Ulía y por su labor en favor del fomento del atletismo de base en toda la ciudad en el barrio de Gros en particular. Las nueve ex alumnas de Jakintza en el año 1982 (de la clase 5B de Primaria de la ikastola) removieron Roma con Santiago para que se cambiara el reglamento de la tamborrada infantil y las chicas pudieran salir no solo de cantineras sino en pie de igualdad con los chicos, es decir como tamborreras y barrileras. Ellas no lo lograron, pero su impulso permitió cambiar las normas y avanzar en favor de una tamborrada igualitaria. Finalmente, el Ayuntamiento concede la Medalla al Mérito Ciudadano al párroco Javier Hernáez por su labor social en el barrio de Altza.

Las Medallas al Mérito Ciudadano se entregan el día 19 de enero en número máximo de cinco y valoran el «carácter extraordinario» de los servicios por los que se propone a una persona o entidad.

En 2016, Eneko Goia se las impuso al médico Juan Antonio Ojanguren, las asociaciones Katxalin y Chernobil, el centro de formación Nazaret y la comparsa Itzurun de gigantes y cabezudos.