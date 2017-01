«Me hace feliz vivir la izada desde el tablado de la 'Consti'»

Se confiesa estos días «feliz e ilusionado». Y a su tradicional «viva Rusia» añade un «viva Donostia y viva Gaztelubide». El cocinero, escritor y showman de los fogones David de Jorge recibirá la noche del 19 el Barril de Oro de Gaztelubide y luego formará parte de la tamborrada de la propia sociedad. «Para mí será emocionante asistir desde el tablado a la izada de bandera en la Plaza de la Constitución», confiesa el popular Robin Food de la pequeña pantalla.

«Cuando recibí la llamada de Mendi, presidente de Gaztelubide, para notificarme que me habían dado el Barril de Oro, me sentí el hombre más feliz de Gipuzkoa», explica. «Soy del Bidasoa pero siempre he vivido intensamente la fiesta de la Tamborrada, desde crío, y más desde que estoy con mi mujer, donostiarra y auténtica entusiasta de la celebración de ese día», añade el cocinero.

El precedente de Arguiñano

Curiosamente el Barril de Oro del año pasado fue otro personaje de los fogones y de la pantalla, Karlos Arguiñano. «Eso le dije a Mendi: ¿no somos demasiado cocineros? Estoy encantado de seguir la estela de un tipo como Karlos, grande en la cocina y en la tele».

Para David de Jorge no será su primera experiencia como tamborrero. «De crío salí en la Tamborrada de Erain, mi colegio, y recuerdo que lo pasé estupendamente. Ya de mayor salí con la tamborrada de Los Corcones con mi cuadrilla donostiarra. Y por supuesto, cada año vivo la fiesta con amigos en las tamborradas improvisadas que se forman en cualquier restaurante de la Parte Vieja».

El cocinero y comentarista gastronómico de este periódico tiene buenos asesores cerca. «Mi amigo Martín Berasategui es un clásico de la fiesta y de Gaztelubide, así que me aconsejará bien. En realidad será una noche entre amigos porque ahí está también Manolo, el hermano de Martín, que es un crack, y Ane, su hija, que también sale en la tamborrada de Gaztelubide este año. Y Mendi es también buen amigo, además de otros de los tradicionales de la sociedad».

David de Jorge irá los próximos días a los ensayos para «refrescar» los ritmos de la Tamborrada, aunque sabe que la emoción de la noche «quizás me haga dar un rataplán trastabillado, aunque espero que no te note mucho», dice con una sonrisa.

Otros años el Tambor de Oro de la ciudad también suele asistir a la cena del 19 en Gaztelubide. El año pasado, por ejemplo, la galardonada Cristina Iglesias compartió mesa con Arguiñano, Barril de Oro, y una Ainhoa Arteta que deleitó a los presentes con una propina musical de sobremesa. Este año no habrá Tambor de Oro «y es una pena», adelanta David de Jorge. «Me parece una lástima que no haya habido acuerdo para que San Sebastián tenga este año su gran galardón».

Robin Food está ahora «en barbecho televisivo», como él mismo dice. «Hay una saturación de cocina en la tele y es mejor esperar. Aprovecho ahora para escribir y preparar nuevos proyectos, que tengo muchos», afirma. Entre ellos, aprovechar el parón para operarse de la intervención estética que le quedaba pendiente después de su adelgazamiento, un proceso que fue público a través de la tele y que culminará con la eliminación de las pieles sobrantes. «Voy a estar hecho un figurín», bromea.