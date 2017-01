«Insisto, es esencial la incorporación de un psicólogo a la unidad»

Conchi Guereño es miembro de Aspanogi desde que naciera la asociación en el año 96 y se muestra feliz después conocer que el próximo 20 de enero recibirán la Medalla al Mérito. No obstante, le resulta complicado no emocionarse al pensar en los logros obtenidos por la agrupación, y sobre todo, al recordar, como ella dice, «a los piratillas que ya no están». Aspanogi inició su acción social en 1998, gracias al impulso de cuatro familias afectadas. Su misión: mejorar la calidad de vida del niño afectado de cáncer y de su familia, y atender las necesidades que surgen en el momento del diagnóstico y en el proceso de la enfermedad.

- ¿Cómo recibieron la noticia?

- El día 5 nos llamó una conocida porque aparecíamos en el periódico como candidatos a la Medalla, cuestión que desconocíamos por completo. Nos quedamos perplejos, pero ya cuando nos comunicaron el lunes que éramos uno de los galardonados fue una sorpresa tremenda y muy emocionante.

- Después de casi 20 años, ¿qué avances, principalmente relacionados con la atención, han logrado en el área de la oncología pediátrica?

- Un montón. Antes, las estancias eran larguísimas. Subíamos con la consola y la televisión, porque la que había era de pago. Hemos conseguido que la tele sea gratis; la asociación paga una comida diaria al acompañante del menor; nuestras habitaciones tienen presión positiva, que es un tipo de aire evita la presencia de bacterias o virus. Se ha conseguido incrementar hasta los 16 años la oncología pediátrica; la asistencia pedagógica domiciliaria; crear Piratenea, que es un piso donde las familias tienen un espacio de respiro, así como un pequeño office con ducha en el hospital para los padres.

- No son pocos logros en menos de dos décadas...

-Pero sigue habiendo mucho por hacer. También conseguimos que se pusiera una puerta de separación, que hace como una pequeña unidad de oncología pediátrica, pero lo que se necesita es que se cree esa unidad de oncología pediátrica, porque eso se está quedando pequeño.

- Cada vez se diagnostican más casos...

- Claro, hay más casos que antes y contamos solo con cinco habitaciones. Si se consiguiese esa unidad, nos gustaría que se acondicionase un sitio para que los menores pudieran salir de las habitaciones y estar juntos, porque no es como en las películas, aquí no salen de la habitación y no es bueno que pierdan el contacto con los demás niños.

- ¿Qué deseo le pide al 2017?

- Que contraten un psicólogo oncológico para la unidad de pediatría y, por qué no, también para la de adultos. El año pasado estuvimos en el Parlamento Vasco y en el Gobierno Vasco. Se aprobó una propuesta no de ley, y esperamos que esta Medalla sirva de empuje para que se avance. La asociación tiene una psicóloga por horas, pero es imprescindible la presencia permanente de un profesional que ayude a los niños y a los padres a llevar la enfermedad.

- ¿A quién le van a dedicar el galardón el día 20?

- A los piratillas que ya no están.