Adolfo Luzuriaga 'Txispas': «En la ciudad siempre pasa algo y hay que buscarle la gracia»

El dibujante errenteriarra Adolfo Luzuriaga calcula que desde 1989 habrá firmado unas 8.000 tiras cómicas en DV. La Isla, las medusas y demás personajes salidos de su lapicero forman ya parte del imaginario donostiarra.

- Enhorabuena por este reconocimiento de las tamborradas del Centro. ¿Se lo esperaba?

- Para nada. Ha sido una sorpresa, pero al fin y al cabo estás todos los días llegando al público. Más que hacer humor en el sentido clásico, busco ver el lado humorístico, gracioso, emotivo de las cosas que suceden en Donostia. Es una ciudad tan bonita para dibujar...

- ¿Se siente también reconocido por los lectores?

- Claro. Sé que hay gente que abre el periódico buscando el 'Txispas'. Es un clásico.

- ¿Cuál es su vinculación personal con la Tamborrada?

- Muchos desconocen que yo realmente soy de Errenteria. Nací en la clínica San Ignacio de Ategorrieta, pero he crecido y salí once años de tamborrero en Errenteria, cuando solo había una compañía. Ahora son seis. Fue en Alaberga, de barril, de tambor... Es una fiesta que siempre me ha gustado.

- Dice que habrá dibujado unas 8.000 tiras en veintiocho años. ¿Es Donostia una ciudad de chiste?

- Yo diría que es una ciudad muy bella a la que le saco el lado humorístico a partir de la observación. Si el Paseo Nuevo está en obras por los daños causados por un temporal, le pongo con el brazo roto, vendas, Betadine...

- No será sencillo encontrar una idea ingeniosa cada día.

- Cuando no sé qué hacer, me encanta contar historias de txipironeros, por ejemplo que quitan el tapón y se vacía el agua de la bahía. 'Txispas' es una tira pegada a la actualidad: en la ciudad siempre pasa algo y se trata de buscarle una vuelta. Pero, como digo, siempre el lado amable. Hay quien me compara con Rafael Munoa, colaborador de la revista 'La Codorniz', que daba una visión entrañable de la ciudad, sin meterse en más historias. En un mundo con tantas malas noticias, desgracias y tragedias como vivimos, la gente agradece una bocanada de aire fresco. 'Txispas' no es escapista, es goxua.

- Este año la elección del Tambor de Oro ha dado que hablar...

- Es llamativo lo que ha pasado, se han liado un poco. Creo que estas premios deberían ser más fáciles de entender. Y, por supuesto, no hay que comunicarle a una persona que ha sido la elegida para luego quitárselo. El espectáculo ha sido un poquito...

- Que cada cual le ponga el calificativo que prefiera. Por cierto, ¿quién da más juego a la hora de dibujar una tira? ¿Eneko Goia o Ernesto Gasco?

- Hombre, yo creo que Gasco es muy sinforoso. Pero les tengo el máximo respeto a todos.