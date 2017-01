Nuevo Barril Mayor en Gaztelubide

La tamborrada de Gaztelubide presenta algunas novedades de cara a la edición de la fiesta de este año, un 2017 en el que la izada vuelve a su formato tradicional. La sociedad encargada de protagonizar el inicio de la fiesta procederá al relevo de su Barril Mayor. Alberto Matilla, que ha desempeñado esta tarea durante seis años (él tomó el relevo del popular 'Markitos'), pasará el testigo al hasta ahora tambor Joseba Garmendia.

No es ni por cansancio ni por edad (64 años) sino porque Alberto Matilla, vicepresidente primero de esta sociedad de la Parte Vieja, cree que los cargos y las funciones «hay que dejarlos en el momento álgido» y es la situación que vive tanto la tamborrada como él personalmente, según explica. Matilla ha sido tambor de Gaztelubide desde 1969 hasta que fue llamado para sustituir a 'Markitos' en la dirección de los barriles. Siempre ha estado en tareas organizativas, «de intendencia» de la sociedad, como cuando gestionó la introducción de la figura de la aguadora, un asunto en el que participó activamente. Matilla deja no solo el cargo de Barril Mayor sino la tamborrada, por esa filosofía de pasar página de forma completa, y no a medias, que ha aplicado a su ámbito social y profesional durante toda la vida. «Si te quedas tienes tendencia a hacer lo que hacías antes y yo prefiero dejarlo del todo».

Gaztelubide martxa Leku polit eta goxo honetan Hartu zuen habi gure elkarte pozgarriak. Gaztelubide abiapuntuan dantzatu ohi gara Donostiarren erritmoan.



Kantu ederrez, umore onez gure Donostiren hobe beharrez ahaleginak eginez (bis)



Sukaldari finenak, kantaririk gorenak, bertan dugu topagune lagunik hoberenak, Danborrada jatorraz, apain eta zintzoaz, hementxe da Gaztelubideko txokoa (bis)

Pero la saga continúa en la tamborrada. Sus hijos Nerea y Paul son aguadora y tambor en Gaztelubide y tiene un sobrino Beñat, también tambor.

El traspaso oficial del cargo de Barril Mayor se producirá en el exterior de la sociedad. Joseba Garmendia le cederá un cuchillo de gastador a Matilla para que éste, vestido de civil, dirija por última vez 'Diana' delante de Gaztelubide. Joseba Garmendia (55 años), hijo de un ilustre de Gaztelubide como es Cirilo Garmendia, acoge con mucha ilusión el nuevo puesto en una tamborrada en la que empezó como gastador en 1979 y siguió como tambor. «Al principio me dio un poco de canguelo, pero es un paso muy bonito», reconoce. Sabe que todo saldrá bien y que los barriles se lo pondrán fácil. Está muy ilusionado porque además tiene a toda la familia dentro de la tamborrada: su mujer Koro Lasarte es aguadora, como Libe, su hija, y su hermano Ander es tambor.

No será el único cambio que experimente la tamborrada de Gaztelubide. En el inicio del recorrido hacia la plaza de la Constitución habrá otra novedad. La tamborrada interpretará por primera vez el himno de Gaztelubide, creado este año por el pianista del Orfeón de la Castaña, Pepe Arcelus.