¡Con ganas de fiesta!

Sólo es cuestión de unas pocas horas para que Donostia sea una fiesta. Como ordena la tradición, con las campanadas de la medianoche los tambores y barriles de Gaztelubide abrierán en la plaza de la Constitución 24 horas de Tamborrada en honor al santo patrón. Será una ceremonia tradicional, despojada de los extras que la habían caracterizado los dos últimos años, pero no por ello menos emocionante. Una Izada de las de toda la vida.

A los 50 tambores, los 75 barriles y las 35 aguadoras de Gaztelubide se sumarán -como viene ocurriendo desde principios de siglo- los representantes de todas las tamborradas de adultos que recorren la capital guipuzcoana. En total, unas 250 personas coincidierán sobre el tablado.

A diferencia de otros años anteriores, en esta ocasión el programa del día grande de la Bella Easo está casi desprovisto de cualquier acto que no sean las 141 tamborradas de adultos y la Infantil. Por no haber, no habrá ni Tambor de Oro, que este año queda desierto. Sólo la entrega de las Medallas al Mérito Ciudadano quitará protagonismo a la verdadera esencia de este día: la Tamborrada.

LAS CLAVES Vuelve la izada más tradicional: Este año, en la Izada el protagonismo volverá a ser, casi en exclusiva, de Gaztelubide. Sobre el tablado, Mendizabal volverá a dirigir a sus 50 tambores, pero no perderá ojo tampoco a los 75 barriles y 35 aguadoras de la compañía. A todos ellos les acompañarán el Coro de Gaztelubide, los dantzaris de Kresala y los representantes de otras tamborradas. El repertorio que tocarán será el más clásico, con tan solo diez canciones. La ilusión de los más pequeñosMañana a las doce del mediodía, esperemos que con el sol brillando en lo alto del cielo, en Alderdi Eder se concentrarán casi cinco mil niños y niñas dispuestos a vivir un día siempre imolvidable. La ilusión y las ganas que todos ellos ponen a la hora de interpretar las piezas de Sarriegui y de desfilar por las calles del Centro hacen de la Tamborrada Infantil una cita ineludible en el Día de San Sebastián. La Arriada es ya indispensableLa Arriada era un acto hasta hace no muchos años íntimo y tranquilo, pensado para disfrutar de una calma que no existía en las siempre multitudinarias izadas. De un tiempo a esta parte, sin embargo, esto ha cambiado de manera notable y la plaza de La Constitución está hasta la bandera año tras año. El ambiente es siempre inmejorable y la Arriada de mañana, al ser además en viernes, promete.

Atrás quedan ya los importantes actos que se organizaron el año pasado con motivo de la Capitalidad Cultural Europea de Donostia. Aquel día, hubo un sinfín de gestos en todos los barrios y, por supuesto, en los actos clave del Día de San Sebastián, hacia ese hito que acababa de dar comienzo. Hace dos años, el Coro Easo tuvo protagonismo en la Izada y en la Arriada y tampoco quedan tan lejos los actos por el Bicentenario de la ciudad.

Hoy, los donostiarras sabemos que, en este día, el mayor atractivo estarán en las compañías que toquen por las calles de los barrios de la ciudad. Ellas son la esencia de la fiesta y quienes darán calor a la misma.

1.000 personas más

Cada año se plantea el debate de si esta fiesta comienza a estar ya saturada o si tiene aún margen de crecimiento. Las cifras apuntan, sin duda alguna, al segundo caso. Son 140 tamborradas adultas las que desfilan por la ciudad entre esta noche y mañana, unos números que, aunque cada 20 de enero parecen inmejorables, doce meses después se ven de nuevo superadas.

De hecho, este año la ‘familia’ tamborrera donostiarra da la bienvenida a seis nuevas compañías. Dos de ellas, Santa Teresa y Ur Tantta, desfilarán por El Antiguo, mientras que las otras cuatro lo harán por el Centro: Asociación de Padres de Alumnos de SUMMA, Hotel de Londres y de Inglaterra, COIIG y Eiztari Etxea. La Presentación de María, en el otro lado de la balanza, es la única baja respecto al año pasado y no saldrá mañana a tocar.

Mardan, por su parte, es la única compañía que desfilará dos veces en estas 24 horas. Como en los últimos 23 años, tocará en la Izada en Martutene y lo volverá a hacer mañana en la Arriada de este mismo barrio.

Y es que si una virtud tiene esta fiesta es que llega a todos los rincones de la ciudad. Aunque el Centro es el barrio más animado en este día, con 30 compañías desfilando por sus calles, no hay ninguna zona que no cuente con tamborradas por sus calles y, en muchos casos, con su Izada y Arriada.

el tiempo Mucho frío para la noche de hoy, algo menos para mañana El parte meteorológico especial que ayer publicó Euskalmet con motivo de la festividad de San Sebastián habla de mucho frío para la noche de hoy y un ambiente algo más templado para la jornada de mañana. Para la Izada, se esperan heladas tanto en Donostia como en Azpeitia, siendo la mínima prevista en la capital de -3 ºC y de -4 ºC en la localidad de Urola Costa. Para mañana está previsto un ambiente estable y frío, soleado en general, aunque pueden llegar algunas nubes altas. Las heladas serán generalizadas al inicio del día, aunque luego las temperaturas pueden subir hasta los 7ºC tanto en Donostia como en Azpeitia.

Y siempre hay, además, casos especiales. Por ejemplo, a estas 140 compañías que tocarán en poco más de 24 horas por las calles donostiarras hay que sumar a Urki Arraun Elkartea, esa tamborrada popular que organiza la sociedad después de la cena de esta noche y en la que casi medio centenar de integrantes toca por las calles de la Parte Vieja junto a una banda de txistularis.

En cuanto a números totales, la fiesta crece en algo más de mil personas. Según los datos aportados por las diferentes agrupaciones, este año participarán en las tamborradas adultas del Día de San Sebastián 17.366 personas, por las 16.227 de 2016. Más de 2.200 músicos acompañarán a estas 140 compañías.

En la Tamborrada Infantil, por su parte, los números son similares a los del año pasado. Son 42 los centros escolares y asociaciones que participarán en el desfile de mañana a las 12.00, con un total de 4.977 de niños y niñas. Además, en las tamborradas infantiles que desfilan entre hoy y mañana por diferentes barrios de la ciudad, participarán 2.720 jóvenes más.

Sin tregua

Este año, literalmente hablando, no habrá descanso en estas 24 horas de fiesta. Y es que gracias a la nueva tamborrada de Santa Teresa, que sale entre las 4.00 y las 7.45 horas, durante todo el Día de San Sebastián habrá alguna compañía tocando.

Así las cosas, sólo queda abrigarse y salir a la calle para, como integrante de cualquier tamborrada o como espectador, disfrutar de las 24 horas más intensas del año de la capital guipuzcoana. Hará frío, pero la emoción que se siente al escuchar las marchas del Maestro Sarriegui hará que suba la temperatura ambiental. Es, en definitiva, el calor de la fiesta.