Los niños toman el mando de la fiesta

«Faltan unas pocas horas para que arranque la fiesta y vosotros tenéis una responsabilidad importante. Espero que estéis preparados». Eneko Goia arengó ayer a las tropas reunidas en el Victoria Eugenia, donde se escenificó la entrega del bastón de mando por parte del alcalde a la Tambor Mayor de la Tamborrada Infantil. Ante representantes de las 49 compañías que desfilarán mañana a las 12 horas desde Alderdi Eder –más las otras cuatro tamborradas de niños que recorren diferentes barrios de la ciudad–, Oihane Bruña, alumna de La Anunciata, dirigió la Marcha de San Sebastián como colofón a un acto en el que reinaron el humor y la emoción y hubo algún que otro susto.

También sorpresas. El realista Xabi Prieto apareció de improviso en el teatro, que casi se viene abajo por el tumultuoso recibimiento que los escolares dispensaron al capitán txuri urdin. Donostiarra y tamborrero de pro, Prieto animó a los chavales a exprimir el día y agradeció a Eusebio el cambio del plan de entrenamientos que hizo posible su presencia en la gala. Junto a él, las jugadoras del equipo femenino Aintzane Encinas y Nahikari García confesaron que aprovecharán el parón liguero para disfrutar de la fiesta. El habitual reparto de balones terminó de desatar la locura.

Los payasos de Tomaxen Abenturak dibujaron sonrisas en el patio de butacas con su fallido chupinazo y unas primitivas coreografías que contagiaron al propio Goia y su compañero de asiento, el concejal de Actividades Festivas, Alfonso Gurpegui. Tomax y su amiga Muxugorri dijeron llevar todo el año ensayando el pregón, pero tanta práctica no evitó que finalmente tuvieran que echar mano del plan B: chupinazo de viva voz y súper batucada rompecaderas.

Cinco voluntarios protagonizaron los momentos más hilarantes de la actuación de los payasos –impagable el solo de rodillas del tamborrero rockero en la versión eléctrica del ‘Maritxu nora zoaz’– y todos se llevaron como recompensa una nariz roja.

Los cabezudos de la comparsa de Itzurun subieron al escenario con un nuevo personaje: la aguadora. Con el tamborrero, la cantinera y el cocinero, bailaron a los sones de Caballería de Viejas, un show que resultó tan desacompasado como divertido. No lo pasaron tan bien algunos de los niños sentados en las primeras filas o en el pasillo, temerosos quizás de que los cabezudos saltaran de la tarima para hacer lo que mejor se les da: repartir estopa entre la multitud.

No fue este el único número musical. La gala comenzó con la actuación de Gero Axular Dantza Taldea, cinco de cuyas integrantes interpretaron el zortziko Aintzinako Martxa. Las chicas de Arraun Lagunak –dos de ellas con pasado tamborrero en Orixe y Axular–, conquistaron en 2016 la primera bandera femenina para un club donostiarra y ayer se atrevieron con la Marcha de San Sebastián a capella, arrojo que fue respondido de inmediato por los cientos de tambores y barriles que inundaban el Victoria Eugenia.

«Se agotan los leotardos»

El frío será el principal enemigo de los pequeños tamborreros. Se anuncian bajas temperaturas y la espera en formación en la terraza del Ayuntamiento será una prueba de resistencia. Para no asustar a las tropas, Goia quiso quitarle hierro al asunto y encargó la búsqueda el peso de las posibles soluciones sobre los adultos. «No os preocupéis por el frío porque ya se preocuparán vuestros padres de abrigaros bien. Que os pongan camiseta térmica, ropa de invierno... Pero que no tarden demasiado en equiparse porque me cuentan que los leotardos se están agotando en las mercerías», advirtió entre risas el regidor donostiarra.

Un vídeo resumen de los actos de la última Tamborrada con ocasión de la Capitalidad Cultural Europea –entrega de corbatas y tambores testigo, inauguración del 2016 en la playa de La Concha, tamborrada conjunta con Wroclaw vía satélite...– ayudó a recordar que no todo fue un fiasco. «Tocad tan fuerte que se os escuche desde Polonia», concluyó Goia ante una audiencia rendida a las piezas del maestro Raimundo Sarriegui.

El alcalde impuso las medallas a la Bella Easo, María Soliño, y el General, Unai Sánchez, ambos de Claret Ikastetxea. También recibió en el escenario a los cinco nuevos personajes de la carroza de oficios antiguos y cedió el mando a la Tambor Mayor para que las 49 compañías cerraran el acto con la Marcha de San Sebastián.