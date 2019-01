Nuestras chicas de oro

Desde el 29 de noviembre sabemos que el Tambor de Oro de 2019 sería para una mujer. Fue entonces cuando PSE, EH Bildu e Irabazi decidieron «equilibrar» en cuanto a género el galardón (hasta el momento, 72 premios para varones, 7 para mujeres y 7 para entidades y colectivos) con la controvertida fórmula de seleccionar únicamente candidatas femeninas entre las propuestas de la ciudadanía. Como es sabido, el proceso terminó con una destinataria atípica para la historia del Tambor de Oro, Rosa García. La portavoz de Stop Desahucios-Gipuzkoa se convertirá el próximo domingo en la octava mujer «de oro», un grupo sin duda reducido y variopinto en el que encontramos desde una periodista olvidada hasta una cantante de ópera.

1972: Josefina Carabias Pionera de las mujeres periodistas

Pudiera pensarse que, estando en la época franquista, tampoco tardó tanto en llegar a manos de una mujer un galardón que había nacido en 1967, pero recordemos que en sus inicios cada año se entregaban dos o tres y hasta cuatro Tambores de Oro, con lo que para cuando le llegó el turno a la primera fémina en 1972 ya lo habían recibido antes trece varones. La abulense Josefina Carabias hoy está algo olvidada, salvo porque lleva su nombre el premio que se concede al mejor periodista parlamentario en el Congreso español. En su tiempo, la Carabias era mucha Carabias. Abrió el camino a muchas mujeres periodistas con su trabajo en 'Ahora', 'Mundo Gráfico' o 'La Voz' y fue la primera española que fue enviada como corresponsal a Estados Unidos. El Tambor de Oro se lo dieron a la vez que a otro popular periodista asiduo a San Sebastián, el crítico de cine Alfonso Sánchez. Ella «manifestó su grata sorpresa al enterarse de tal distinción por parte de una ciudad a la que no tenía ningún mérito ensalzar porque se ensalzaba ella». Por cierto, que mucho tiempo después, 45 años, pudo sumarse una segunda periodista al historial del galardón, pero la elección de Angels Barceló se frustró y en 2017 el Tambor de Oro quedaría desierto.

1979: Carmen Usobiaga La responsable de la llegada de californianos

La más desconocida y discreta del grupo de mujeres con Tambor de Oro seguramente sea Carmen Usobiaga, donostiarra que contribuyó a que muchos estudiantes de California conocieran nuestra ciudad gracias al programa de cursos que organizaba. En la entrega de 1979, el alcalde Ramón Labayen le agradeció en nombre de San Sebastián, según recogió DV, «su labor al haber seleccionado (a la ciudad) como centro de reunión y culturización de juventudes americanas, labor actualmente de gran importancia por cuanto supone que centenares de ciudadanos americanos en contacto directo con nuestro pueblo». El periódico de entonces no incluía la respuesta de Usobiaga porque no se produjo. En aquel acto celebrado en el propio despacho de Alcaldía, Julio Caro Baroja pronunció un discurso como portavoz de los galardonados, que aquel año eran tres, él mismo, Carmen Usobiaga y el alcalde de Sara, Paul Dutournier.

1987: Pilar Miró ¿Por qué no puede cenar en Gaztelubide?

El premio otorgado a la cineasta Pilar Miró, que desde la Dirección General de Cinematografía había ayudado a reforzar el Festival donostiarra, quedó marcado para siempre por una polémica en la que ella ni abrió la boca. Era tradición que los receptores del Tambor de Oro, junto a las primeras autoridades políticas, cenasen la noche del 19 en Gaztelubide, pero la sociedad cumplía entonces a rajatabla la norma de que no pudiesen entrar damas en sus locales hasta pasada la medianoche. La polémica estaba servida. «¿Por qué no cena Pilar Miró en Gaztelubide?», se preguntó Koro Garmendia, entonces parlamentaria por Euskadiko Ezkerra, en un artículo publicado en DV, en el que decía: «Aunque me gustaría, no puedo hacer que Gaztelubide cambie sus normas internas, para mí trasnochadas y ridículas a estas alturas, pero creo que lo menos que se puede pedir es que nuestros representantes no avalen esta situación». Pilar Miró no cenó en Gaztelubide sino en el restaurante Arzak, con un grupo en el que estaban la teniente de alcalde Pilar Larraina, Diego Galán, el entonces concejal Odón Elorza y la esposa del alcalde. Pero la imagen de Ardanza, Murua y Labayen cenando en Gaztelubide sin ella chirrió y las cosas cambiarían en siguientes ediciones. Ajena a la tormenta, Pilar Miró estuvo simpática y en su discurso reafirmó su donostiarrismo: «Creo que hoy he entendido un poco más (...) por qué hay que querer a San Sebastián y creo que no les voy a perdonar a mis colegas los cineastas vascos que en sus películas nunca hayan sacado la tamborrada».

1996: Araceli González Campa La voz que popularizó la música clásica

En 1996, Pilar Miró regresó a la ceremonia de entrega pero para presentar al realizador Antonio Mercero, su receptor aquel año junto a Fernando Argenta y... Araceli González Campa, los queridos responsables del programa de Radio Nacional 'Clásicos populares', asiduos a la Quincena Musical donostiarra. Precisamente el director del certamen musical, José Antonio Echenique, presentó al dúo radiofónico. Sobre González Campa, apuntó con chispa: «Cuando comienza su programa, la voz modosa y parca de Araceli nos hace pensar en la Andrea de 'Mendi mendiyan'. Luego su carácter y fuerza nos recuerdan a la gitana Carmen. Si da pistas a los oyentes aparece como la Cenicienta de Rossini, llena de caridad y bondad. Su sonrisa nos lleva a la Rosina de 'El barbero de Sevilla' y los días que se queda sin voz es la Mimí de 'La Bohème' o Violetta de 'La Traviata'».

1999: Ainhoa Arteta La 'Marcha de San Sebastián' de una soprano

Directamente de encarnar a la Mimí de 'La Bohème' en el Metropolitan de Nueva York vino la cuarta mujer receptora del Tambor de Oro, primera de ellas en recibirlo en solitario. La soprano tolosarra hizo que a más de uno se le saltaran las lágrimas con su canto de la 'Marcha de San Sebastián' en el Salón de Plenos. Antes, se comprometió a «llevar el nombre de San Sebastián con la misma fuerza e intensidad que el redoblar de los tambores de esta jornada. Nunca podré igualar vuestra ofrenda de cariño, pero tengo ahora el gran deber de llevar a Donostia por donde yo vaya».

2008: Cristina Garmendia «Ya es hora de que nos toque»

Cuando el 20 de enero de 2008 abrazó el Tambor de Oro, ni la propia Cristina Garmendia sabía que tres meses más tarde daría un requiebro a su trayectoria profesional convirtiéndose en la ministra de Ciencia e Innovación del gobierno de Zapatero. Presentada por Margarita Salas y rodeada por altos representantes del mundo de la innovación, la ciencia y la empresa (también de otros Tambores de Oro como Ainhoa Arteta), la doctora en Biología y presidenta de la empresa de biotecnología Genetrix, afirmó sentir «más que emoción, una auténtica conmoción». Entrevistada días antes en DV, la donostiarra comentó que «el hecho de que sea mujer es lo normal, ya es hora de que nos toque y, además, estoy convencida de que dentro de unos años esto no será ni tan siquiera tema de conversación. En los nuevos sectores hay una cultura distinta donde cada día se ve paridad sin buscarla. Lo que sí me parece muy importante es que el Tambor de Oro vaya hacia la ciencia, la tecnología, la innovación».

2016: Cristina Iglesias El premio que acabó en un proyecto

También de nombre Cristina, también donostiarra de nacimiento y con proyección internacional, la escultora Cristina Iglesias era hasta ahora la última mujer distinguida con el premio, que le fue concedido en una fecha nada casual, 2016, el de la Capitalidad Europea de la Cultura. «Espero estar a la altura de lo que me pedís: ser embajadora de esta ciudad maravillosa», dijo la artista en la ceremonia de entrega, en la que el alcalde Eneko Goia habló de la «deuda» de la ciudad con ella por no contar con ninguna obra suya. Y allí, en una conversación tras el propio acto, comenzó a fraguarse el proyecto de instalación que Cristina Iglesias prepara para el interior del faro de la isla Santa Clara.