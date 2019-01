El honor de ostentar un cargo

«Nos han aconsejado que nos centremos en disfrutar y dejemos a un lado los nervios»

–¿Un menú para el Día de San Sebastián?

–Anne Vicente: Surtido de fritos, pizza y coulant.

–Alazne Armendariz: Tortilla de bacalao, txuleta y tarta de queso.

–Telmo Ramos: Macarrones y croquetas.

–¿Cuál es tu canción favorita para tocar?

–A.V.: Tatiago. Y para dirigir, la Marcha de San Sebastián, porque es la más fácil.

–A.A.: La Marcha de San Sebastián.

–T.R.: La Marcha de San Sebastián.

–¿Qué es lo que más te gusta del día de la Tamborrada?

–A.V.: Cuando salimos a desfilar.

–A.A.: Estar todos juntos y el encuentro con toda la familia y todos los colegios. Además, ver a todos contentos.

–T.R.: Disfrutar de toda la gente que viene a vernos y saludarles.

–¿Y lo que menos?

–A.V.: Nada.

–A.A.: El tiempo. Hay veces que hace mucho frío.

–T.R.: Nada.

– El Día de San Sebastián lo vas a pasar con…

– A.V.: La familia.

– A.A.: La familia.

–T.R.: Los amigos y la familia.

– ¿Un consejo que te hayan dado?

– A.V.: Que lo goce, porque es un día muy especial para mí.

– A.A.: Disfrutar mucho y dejar a un lado los nervios.

– T.R.: Que intente estar lo menos nervioso posible y que lo disfrute al máximo.

– ¿Cuál es el puesto que más te gusta?

– A.V.: Tambor Mayor.

– A.A.: Abanderada.

– T.R.: Cabo.

– ¿Dirigir o tocar?

– A.V.: Dirigir. Si tengo que salir tocando, de aguadora.

– A.A.: Me gusta más dirigir, pero no se me da muy bien.

– T.R.: Desfilar de cabo.

– ¿Qué es lo que más te gusta del traje?

– A.V.: El correaje.

– A.A.: La capa.

– T.R.: El pantalón, es lo más cómodo.

– ¿A qué hora te vas a despertar el día 20?

– A.V.: Como para ir al cole, a las 7:30.

– A.A.: Hay que estar en el cole a las 8:30, así que a las 6:30 o las 7:00.

– T.R.: 7:30, más o menos.

– ¿Una palabra para describir el Día de San Sebastián?

– A.V.: Impresionante.

– A.A.: Maravilloso.

– T.R.: Disfrutar.