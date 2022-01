Día de San Sebastián Eneko Goia reconoce que es una «contradicción» que se pueda celebrar el partido de la Real Sociedad y no la Tamborrada El alcalde de San Sebastián afirma que la pandemia «obliga» a no poder celebrar la tamborrada de adultos «por precaución» y pide responsabilidad a los ciudadanos

Eneko Goia ha reconocido este miércoles que es «una contradicción» que esta noche se pueda disputar el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid con el 75% de aforo en el Reale Arena, y que la Tamborrada de adultos del Día de San Sebastián haya tenido que ser suspendida por la explosión de contagios que se ha producido con la sexta ola del Covid-19.

El alcalde de San Sebastián ha reconocido que esta noche no acudirá a Anoeta porque «no debo hacerlo. «Estamos viendo una época de contradicciones y yo no oculto que esa probablemente es una, y a quienes han dicho que desfilar la tamborrada infantil aunque sea de esa forma era una decisión irresponsable, yo le digo que estamos viviendo una época en la que hoy vamos a ver lo que vamos a ver en Anoeta, esa es la realidad, y después de que veamos lo de Anoeta, decir que mañana no hay tamborrada infantil, no tiene razón de ser».

Eneko Goia ha reconocido que «no es plato de gusto» tener que suspender la Tamborrada de adultos 2022. «Es lo que hay», ha señalado. Eso sí, espera que la Tamborrada Infantil que se celebrará en cinco barrios de la capital guipuzcoana a partir de las 12.00 horas alegre «un poco el día y es un signo de esperanza de que el año que viene se pueda celebrar en plenas condiciones», ha remarcado. «Habrá que quedarse con que es un poco mejor que el año pasado».

En la Tamborrada Infantil de este jueves participarán 26 centros, con 30 compañías y alrededor de 30 niños. Eneko Goia ha argumentado que se tomó la decisión de repartirlas en cinco barrios «para que todas ellas cumplan las condiciones que en este momento hay que cumplir y lo pueden hacer con seguridad», ha señalado en una entrevista en Onda Vasca.

Por otra parte, respecto a si percibe un cambio de tendencia en la sexta ola, Goia ha afirmado desconocerla y ha señalado que ahora «solo mira al número de ocupación de las camas del hospital porque en lo demás las referencias son más relativas». «Parece que no suben, habrá que verlo en perspectiva y habrá que esperar igual una semana para ver si eso sigue siendo así o hay una ligera bajada, vamos a ver, hay que ser prudentes y no hay que bajar la guardia», ha manifestado.