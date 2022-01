Seamos positivos: a la tercera será la vencida

Este año los donostiarras tampoco volveremos a tomar las calles con uniformes de soldados, cocineros o aguadoras, con el tambor o el barril a la cintura, para tocar las melodías de Sarriegui. Esta medianoche tampoco será el momento de llenar la Plaza de La Constitución para entonar la Marcha de San Sebastián, esa mecha que enciende las 24 horas más especiales de cualquier donostiarra. Tampoco habrá Arriada y algunos de los más pequeños sí podrán salir tocando, pero no será con ese colorido que siempre nos regala la salida desde Alderdi Eder. Mañana es el Día de San Sebastián, pero en poco se parecerá a todo lo vivido hasta hace dos años.

Una vez realizado este ejercicio de nostalgia y donostiarrismo en la Víspera, es evidente que en este 2022 nada será como antes de la pandemia aunque, por suerte, también es cierto que hay más margen para la celebración que el pasado año, cuando estaba impuesto el toque de queda y las restricciones, no sólo para la hostelería sino para las reuniones incluso en la calle, eran más severas. En cualquier caso, la enésima ola del coronavirus se ha llevado por delante una celebración que durante meses pareció un hecho, pero que desde diciembre empezó a parecer más complicada de llevarse a cabo.

DE UN AÑO A OTRO

Las primeras compañías en renunciar fueron las de adultos, mientras que prácticamente la mitad de las infantiles han optado por no salir mañana. Muchas de ellas tomaron la decisión la pasada semana, algunas en la fecha límite para ello, tras meses de dudas e incertidumbre. La gran mayoría incluso había ensayado, pero ha habido quienes han querido optar por la mayor de las prudencias y esperar a 2023.

Si a todo ello le añadimos que la entrega del Tambor de Oro a Esther Ferrer se ha realizado ya en París, la fiesta de este año ha quedado reducida, al menos desde la perspectiva del programa oficial, a un par de eventos con aforo muy limitado. Éstos son el concierto previo de la Banda Municipal de Txistularis, celebrado el pasado domingo en el Teatro Principal; la fiesta infantil de presentación de la Tamborrada, que fue ayer en el Victoria Eugenia; y las medallas al Mérito Ciudadano, que se otorgarán hoy a partir de las siete de la tarde en este mismo teatro.

De hecho, este año ni siquiera se dará la imagen de Eneko Goia izando la Bandera en la medianoche de hoy. Se sabe que ésta ondeará por la festividad patronal, pero no se ha dicho en qué horario se hará, ya que no se quiere atraer público al que otros años era el centro neurálgico de la fiesta. Seguro que surgen celebraciones espontáneas, tanto por las calles como en los hogares y, por supuesto, bares y restaurantes, pero este año no habrá Izada ni, tampoco, Arriada.

La cita es mañana a las doce

En este contexto, ¿cómo podemos disfrutar del Día de San Sebastián? La primera respuesta es con precaución y teniendo en cuenta la situación que vivimos en lo que al coronavirus se refiere. A partir de ahí, tanto las sociedades como los bares, restaurantes y otros establecimientos podrán abrir hasta la una de la madrugada, por lo que seguro que son muchos quienes disfrutarán de esta festividad en torno a una mesa, tanto hoy como mañana. El Reale Arena, además, acogerá a partir de las nueve de la noche de hoy el enfrentamiento copero entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, por lo que tampoco se puede descartar que, sobre todo en caso de victoria blanquiazul, la fiesta se traslade hasta el barrio de Amara antes de la medianoche.

En cualquier caso, si hay una cita indiscutible en este Día de San Sebastián tan atípico, ésa es la de mañana a las doce del mediodía. Serán en torno a 3.000 los niños y niñas de 26 centros que este año desfilen en un acto que, si bien no se le quiere llamar Tamborrada Infantil, tiene la esencia de ésta.

Las 30 compañías que tomarán parte en él se han dividido en cinco barrios que acogerán unos desfiles que en ningún caso superarán los 800 protagonistas. Serán recorridos con inicio y final en el mismo punto, y servirán para dar algo de ambiente y colorido a la jornada, pero también para que muchos niños y niñas puedan participar por primera vez en la Tamborrada o, en otros muchos casos, despedirse de la misma.

Seamos positivos, sólo en nuestra actitud, eso sí, y pensemos que el año que viene todo habrá pasado y podremos vivir un Día de San Sebastián como los de antaño. A la tercera, en este caso, deberá ser la vencida.