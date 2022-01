Cinco trayectorias que acumulan méritos

El teatro Victoria Eugenia fue escenario ayer de una doble ceremonia que normalmente tiene lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para entregar el Tambor de Oro y las Medallas al Mérito Ciudadano. Un marco inusual para una situación excepcional, pero con la emoción de siempre. El alcalde, Eneko Goia, entregó la distinción a la Sociedad Deportiva y Cultural Añorga, el cineclub Kresala, la asociación de acompañamiento en el duelo Bidegin, la escuela de teatro Zurriola y el historiador José María Leclercq. Los tambores y barriles de la Unión Artesana no arriarán hoy la bandera en la plaza de la Constitución, pero ayer tocaron la Marcha de San Sebastián en una singular ceremonia que tuvo un toque teatral acorde con el emplazamiento.

El evento no se celebró el año pasado al suspenderse por completo la tamborrada. Se barajó la posibilidad de otorgar medallas al mérito a lo largo del año pero finalmente la corporación municipal lo descartó. Como el escenario era de mucho mayor aforo que el Salón de Plenos, el Ayuntamiento abrió la mano y permitió a los premiados invitar a estar presentes en la ceremonia a 25 allegados y amigos.

Al acto acudieron autoridades como los consejeros del Gobierno Vasco Bingen Zupiria y Arantxa Tapia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, el diputado general, Markel Olano, varios diputados forales como Eider Mendoza, Harkaitz Millán y José Ignacio Asensio, el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, Guillermo Echenique, y toda la corporación municipal.

La ceremonia fue presentada por la periodista Maite Eskarmendi, quien dio paso al alcalde, Eneko Goia, para glosar los méritos de los medallas de este año. «Sois personas, entidades y asociaciones que llegáis allí donde otros no llegamos. Trabajáis y ayudáis a mejorar la vida de los demás, unos trabajando en espacios de ocio y diversión, otros aliviando el dolor, otros recuperando nuestra memoria colectiva. Gracias a vosotros Donostia es un poco mejor»

Los invitados vieron un vídeo de cada medalla al mérito y posteriormente fueron llamados a subir al escenario para la imposición del galardón. Al comienzo de la ceremonia la Unión Artesana interpretó 'Diana' y antes de empezar la entrega de las medallas entonó 'Iriyarena'.

Medalla al Mérito a Añorga KKE

Vídeo.

El primer homenajeado fue la Sociedad Deportiva y Cultural Añorga, un club que este año llega al centenario. Pero no fue el deporte lo que primero impulsó Añorga KKE sino la danza, luego vino el fútbol, la pelota, baloncesto, el grupo de montaña, el bertsolarismo, los gigantes y cabezudos y hoy llegan a tener incluso una sección de triatlón. «El club ha buscado reforzar el barrio mediante la cultura y el deporte». Su presidente, Haritz Illarramendi, señaló que «el secreto de haber durado tantos años es el haber ido adaptándonos a los gustos y aficiones de los añorgatarras».

Entrega Medalla al Mérito a Bidegin

Vídeo.

La asociación Bidegin fue premiada por su implicación en el acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las personas en duelo. Su presidenta, Izaskun Andonegi, que estuvo acompañada del voluntario Txema Ormazabal, resaltó «la importancia vital del acompañamiento como derecho humano universal, tantas veces vulnerado durante esta pandemia». «Tenemos que despertar del trance de que no nos necesitamos y de que somos afectivamente independientes», señaló. «No es verdad; nos necesitamos y si nos acompañamos vivimos mucho mejor. Mostrar nuestra vulnerabilidad es el verdadero tabú social a resolver y no la muerte. Dar voz al dolor es una decisión sabia, sabemos y podemos hacerlo. Y hacerlo de manera compartida humaniza, previene duelos complicados, soledades no deseadas y también previene suicidios. Esta es nuestra labor».

Medalla al Mérito a José María Leclercq

Vídeo.

El aplauso a Bidegin dio paso al homenaje a José Maria Leclercq, un historiador aficionado a quien su padre logró que mordiera «el veneno» de investigar el saqueo e incendio de la ciudad en 1813. «Aquel acontecimiento es el antes y el después de San Sebastián, es el fin de la ciudad antigua y el comienzo de una nueva ciudad», un proyecto apasionante que Leclercq espera cristalizar en un libro sobre lo que ocurrió en aquel trágico verano en el que «cayeron más de 70.000 proyectiles sobre la ciudad».

Medalla al Mérito a Kresala Zinekluba

Vídeo.

La medalla al cineclub Kresala se entregó a Luis Bergua (Errenteria, 1940) quien tuvo que ser ayudado a subir al estrado apoyado en una muleta. La presidenta del cineclub, Ana Piñel, explicó que cuando surgió «el cineclub era una pequeña ventana abierta al mundo en una sociedad cerrada al exterior. Hoy 50 años después el mundo es otro, ha cambiado, pero Kresala sigue siendo una ventana al debate, al respeto, a la reflexión, al conocimiento, al aprendizaje».

Medalla al Mérito Zurriola Antzerki Eskola

Vídeo.

El broche a la ceremonia lo pusieron la coordinadora de Zurriola Antzerki Eskola, Oihana Maritorena, el fundador Joserra Fachado y la directora de la ikastola Esther Amondarain, quienes destacaron la labor en favor del teatro en euskera que ha realizado la entidad, una actividad que «ha enseñado a muchas personas a desinhibirse, a aprender a expresarse, a trabajar en equipo a conocerse». Su intervención finalizó dando paso a cinco actuaciones teatrales de otros tantos grupos de la escuela, antes de que la Unión Artesana tocara la Marcha de San Sebastián.

Vídeo. Entrega del Tambor de Oro en el domicilio de Esther Ferrer.