Hay más de 1.000 maneras de disfrutar de la fiesta del 20 de enero. Desde Donostia, Austria o Madrid, los donostiarras más ilustres encontrarán un hueco para brindar por un Día de San Sebastián atípico una vez más. Estos son algunos de los ejemplos.

Martín Zubimendi | Centrocampista de la Real Sociedad «En el futuro intentaré salir en alguna Tamborrada»

Pocos donostiarras habrán vivido un 2021 tan intenso como Martín Zubimendi, que entre los meses de abril y agosto fue campeón de Copa con la Real y se colgó una medalla de plata del cuello en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Precisamente el hecho de intentar revalidar el título de Copa le obligará a vivir una Víspera de San Sebastián atípica, que comenzará para él en Anoeta, ya que la Real recibe al Atlético en los octavos del torneo del K.O. Pese a ello, espera encontrar algún hueco a lo largo del día para escuchar la Marcha, algo que le trae muy buenos recuerdos: «Mi primer recuerdo de la Tamborrada es en El Antiguo siguiendo a la de la UPV junto a mi familia». De txiki también tuvo tiempo de desfilar: «Salí con Zurriola Ikastola. Una vez de gastador y dos de tamborrero».

Hoy en día no forma parte de ninguna tamborrada, pero «en el futuro intentaré salir en alguna». No oculta que «es una pena que se cancele una fiesta que crea tan buen ambiente y tanta felicidad», pero espera poder celebrar el 20 de enero de 2023. ¿Su menú ideal? «Algo para picar y un buen pescado».

Paz Simón | Basque Culinary Center «He llegado a salir en tres tamborradas el mismo año»

Después de un 2021 «memorable» para la institución académica, Basque Culinary Center arranca «un nuevo ciclo repleto de proyectos». Su directora de Operaciones, la donostiarra Paz Simón, saca tiempo para disfrutar de una fiesta que «es una noche mágica» y que le lleva a su infancia: «Cuando era pequeña nos quedábamos todos los nietos en casa de mi abuela y veíamos pasar las tamborradas desde el balcón». A ella le tocó esperar hasta cumplir 20 años para ser protagonista con Antiguako Gazte Danborrada, aunque uno de «los momentos más emocionantes» fue «mi primera tamborrada con Baso Etxea. Era el primer año que salían mujeres y a la salida de la sociedad nos hicieron pasillo los compañeros». Por esta y otras razones, «se hace muy duro que se cancele, no sólo por los desfiles, sino por todo lo que rodea la fiesta».

Aimar Bretos | Periodista «Vivirlo desde Madrid tiene un punto bonito»

Donostia sigue siendo cuna de grandes periodistas. Iñaki Gabilondo es el referente por definición, pero una nueva generación ya está aquí. A ella pertenece Aimar Bretos, presentador de 'Hora 25' en la Cadena Ser. El donostiarra recuerda «dos imágenes» del Día de San Sebastián. La primera es «la preparación de la Tamborrada porque mi madre estaba muy metida en la organización de Jesuitas», colegio en el que estudió y con el que «desfilé tres o cuatro años», aunque «me quedé con la pena de no dirigir». La segunda es en la actualidad, ya que «vivirlo desde Madrid tiene un punto muy bonito» porque «hace que se desate la morriña txuri urdin».

Miren Zubiaguirre | Fundadora de Mauska «Me gusta ir detrás de las tamborradas»

Convertida en la mejor embajadora de la moda 'made in Donostia', Mauska es la firma de bolsos y complementos revoluciónde 2021 y su fundadora, Miren Zubiaguirre, se confiesa «una enamorada» del 20 de enero, «el día que más me gusta del año». Lamenta la situación actual y desea «que vuelvan las multitudes, los abrazos, poder juntarnos... porque si no es así, no es el Día de San Sebastián». No desfila en ninguna tamborrada porque reconoce «me gusta más ir detrás de ellas que dentro».

Lucas Eguibar | Campeón del mundo de snowboard cross «Me tocará vivirlo otra vez fuera»

Lucas Eguibar está más que acostumbrado a vivir el Día de San Sebastián fuera de casa: «Siempre me pilla en plena temporada, fuera de Donostia». Este año «estoy en Austria», donde ultimará la preparación de su gran objetivo para 2022: los Juegos Olímpicos. El campeón del mundo de snowboard cross en 2021 recuerda que de niño «salí tocando en la tamborrada de Ekintza», pero de adulto nunca ha salido «porque desde que tengo 18 años nunca he estado en la ciudad».

Eduardo Blasco | Campeón de España de 25 metros remolque de maniquí «Es el símbolo de unión de la ciudad»

El campeón de España de 25 metros remolque de maniquí es donostiarra. El nanador, que dejó su ciudad natal a los cuatro años, explica que «siempre he tenido vinculación con San Sebastián», que aflora aún más el 20 de enero: «Es un día superimportante, el nexo de común de toda la ciudad». Recuerda que «salí en la Tamborrada Infantil» que, además, «uno de los fundadores fue mi abuelo paterno». Motivos, junto a su familia, que le mantienen cerca de la capital guipuzcoana.

Román Orús | Fundador de la startup donostiarra Multiverse Computing «Me gustaría salir en la Tamborrada»

La startup donostiarra Multiverse Computing cerró una ronda de inversión de 10 millones y recibió una ayuda de 12 millones de la UE, «la mayor inversión de Europa en una empresa de software» y lo que supone un «espaldarazo tremendo». Román Orús, barcelonés afincado en Donostia, es su fundador y director científico y asegura tener «una conexión muy bonita» con esta ciudad, de cuya fiesta recuerda «tambores por todas partes», sin esconder que «me gustaría salir en alguna tamborrada».

Naiara Martin | Remera de Arraun Lagunak «Bajaré a El Antiguo a ver la Infantil»

Naiara Martín ondeó la prestigiosa Bandera de La Concha allá por el mes de septiembre, cuando Arraun Lagunak fue la trainera más rápida en aguas de la Bahía. El día de regatas es otra de esas jornadas especiales en Donostia, como el día de mañana. Asegura la remera donostiarra que bajará «a El Antiguo para ver la Tamborrada Infantil». Normalmente disfruta más el día 20 que el 19 «porque tengo dos hijas y me suele gustar ir a ver la Tamborrada Infantil. Por la noche poco ando ya».

Carmen Artaza | Mezzosoprano «Recuerdo el 20 de enero con cariño»

Carmen Artaza es una joven mezzosoprano que, a sus 26 años, lleva una década sin poder vivir el Día de San Sebastián, una fiesta que «guardo con mucho cariño en el recuerdo». Compromisos profesionales le privan de disfrutar de un día que suele «vivir con nostalgia» y que le evoca la «alegría, ilusión y nervios» de los muchos años que salió en la Infantil. 2021 fue un «año de éxitos» pues triunfar en el Concurso Tenor Viñas supuso un «trampolín» a una carrera que desarolla en Alemania.