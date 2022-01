Si los niños y niñas siempre son protagonistas el Día de San Sebastián, en el de mañana lo serán más, si cabe, que nunca. Los txikis donostiarras serán los únicos autorizados para desfilar en un inédito formato de Tamborrada Infantil que, si bien nos privará de la habitual estampa que forman los cerca de 5.000 escolares en Alderdi Eder, llevará la celebración del gran día a diversos rincones de la ciudad. Concretamente a cinco barrios que, en desfiles reducidos de máximo 800 participantes, sumarán una participación total de en torno a 3.000 niños y niñas. Serán ellos, el alumnado de una treintena de compañías de 26 centros donostiarras, quienes, ataviados con sus diferentes trajes de soldados, cocineros y aguadoras y encabezados por las enseñas de sus colegios, se encargarán de interpretar con «muchas ganas, emoción e ilusión» las melodías del maestro Raimundo Sarriegui.

Así lo promete la veintena de niños y niñas que, reunidos por EL DIARIO VASCO, afirma afrontar la Tamborrada Infantil de mañana «con el doble de ganas: las de este año y las del anterior». Porque la suspensión de la fiesta en 2021 les generó una tristeza unánime que desean revertir mañana, conscientes de que serán los únicos artífices de hacernos disfrutar a los donostiarras, una condición por la que se consideran «muy privilegiados. Estamos muy agradecidos y emocionados por poder salir a desfilar y ser los encargados de llevar y acercar esta fiesta tan especial a toda la ciudad y, sobre todo, a todos los niños y adultos que no pueden hacerlo». Es la reflexión que comparten Lucía Rey, Luken Ayape y los hermanos Mateo y Maider Gasalla de Larramendi, tamborrada que desfilará por El Antiguo.

Por el recorrido de Amara-Riberas de Loiola lo harán, entre otras, las dos compañías del colegio Amara Berri. Algunos de sus integrantes -Nora Álava, Lucía Castilla, Ander Borrachero y Xabier Vaquero- sienten «pena» por no poder hacerlo de forma tradicional, ya que «juntarnos todos los coles en Alderdi Eder es lo mejor; es muy especial». Una reflexión compartida también por las alumnas de Zuhaizti Nora Mijangos y Celia Urbizu, a las que les toca salir por Gros. Sin embargo, y a pesar de la «tristeza» inicial, prometen «representar al cole con mucho orgullo» por cada uno de los barrios, confiando en que sea un año excepcional: «A ver si el año que viene tenemos la oportunidad de volver a la normalidad y podemos salir, otra vez, todos juntos».

Por su parte, el alumnado de Mendiola Bidebieta no esconde que deseaba, a toda costa, poder salir tocando. «Lo único que queríamos era salir, nos daba igual dónde y cómo», confiesan Elaia García, Eukene Bastero y Unax García, celebrando que finalmente lo harán por su zona, pudiendo disfrutar de la Tamborrada Infantil, el acto «que más nos gusta» del Día de San Sebastián. También se muestran «contentos» y «celebramos poder salir» los estudiantes de Aldapeta María Tirso Castaños, Raquel Sánchez y Jaime Bilbao. Lo harán en el desfile del Centro, que será el más numeroso, y tras haber ensayado «mucho», como parte de unos preparativos en los que han notado la ausencia de fiesta del año pasado: «Nos han salido más ampollas que nunca, ha habido piezas que nos ha costado retomar... Pero ya estamos preparados y con muchas ganas».

Y es que los escolares, al menos los de Zurriola Ikastola, no han sido ajenos a la incertidumbre de las últimas semanas y aseguran haber vivido «con nervios» el debate de si se iba a celebrar o no y cómo podía hacerlo la Tamborrada Infantil. De hecho, Inge Beristain, Hodei Otegi, Maren Esnaola y Ander Villalba se pusieron «supercontentos cuando supimos que íbamos a poder salir» en la Tamborrada, que «es la forma de representar y celebrar este gran día de la ciudad».

Será una Tamborrada Infantil especial y emocionante por muchos motivos, pero si hay quienes disfrutarán sobremanera serán aquellos niños y niñas de 6º de Primaria que afrontan su último año con posibilidad de participar en ella. En su despedida de mañana, que será una última vez «muy especial», quieren «aprovecharlo al máximo y pasarlo genial», disfrutando del día con sus familias y amistades.

Pero también habrá estrenos y primeras veces para otros muchos txikis que debutarán en la Tamborrada Infantil, tras no haber podido salir el año pasado. Es el caso, entre otros, de Elaia García y Xabier Vaquero, que se estrenarán, respectivamente, como cantinera en Mendiola y gastador en Amara Berri. Lo harán con «un poco de nervios» que esperan se les pasen en el punto de salida y con «muchas ganas» de desfilar sus llamativos trajes. Tras los cinco desfiles, que comenzarán a mediodía en diversos puntos del Centro, El Antiguo, Amara-Riberas de Loiola, Gros y Bidebieta, tocará reponer fuerzas con un menú en el que los txikis tienen claras sus preferencias: croquetas, txistorra y, cómo no, gulas. Las tradiciones no cambian.

Las manos, los tambores y barriles, los palillos, los trajes… de los 3.000 participantes serán los encargados de que la siempre tan especial fiesta del 20 de enero no vuelva a pasar sin pena ni gloria. En el mediodía de mañana serán ellos y ellas, los txikis, los únicos artífices y protagonistas en una celebración alternativa que volverá a hacer sonar el rataplán por las calles donostiarras, lo que, sin duda y con optimismo, nos permitirá sentirnos más cerca de la antigua normalidad del siempre tan esperado Día de San Sebastián. Gora Donostia eta Donostiako haurrak!