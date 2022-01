«Sois la esperanza de Donostia»

El Victoria Eugenia se tiñó este martes de épica y nostalgia para presentar a los personajes de la Tamborrada Infantil, que no se celebra de forma oficial pero sí se desplegará por diferentes barrios para redoblar al son de las melodías de Raimundo Sarriegui el 20 de enero.

Con aforo reducido y un formato más breve y austero por culpa de la pandemia, la tradicional fiesta se convirtió en un canto a la esperanza de un futuro libre de coronavirus en el que todos los donostiarras, niños y adultos, puedan honrar a su patrón.

«Representáis la esperanza de San Sebastián para salir de esta situación y superar las adversidades. En 2023 seguro que podemos celebrar la Tamborrada por todo lo alto», dijo Eneko Goia para arengar a las tropas. La platea del teatro, casi vacía por las restricciones de las autoridades para hacer frente a la sexta ola, era la viva imagen de la falta de normalidad con que la ciudad afronta este segundo año de suspensión por la crisis sanitaria.

Galería. usoz

Al Victoria Eugenia solo pudieron acceder los abanderados de la treintena de compañías que tomarán parte en los desfiles alternativos de mañana a mediodía. Por orden alfabético, subieron al escenario los estandartes de Aitor Ikastola, Aldapeta María Ikastetxea, Altza Herri, Arantzazuko Ama Katekesia, Amara Berri, Biteri Zuhaizti, Deutsche Schule, Gaztelubide Txiki, Harri Berri Oleta, Herrera, Herri Ametsa, Lanceros de la Hípica, Ibai, Ikasbide, Jakintza, Jesuitinas, Larramendi, María Reina, Mendiola, Orixe, Mundaiz, Scientia Karmelo y Zurriola Ikastola. En las calles se les sumarán los chavales de Amassorrain, Mary Ward y Santo Tomás Lizeoa.

Testimonios María Sánchez | Bella Easo «He tenido mucha suerte porque muchas quieren ser la Bella Easo, aunque no haya carroza»

Lorea Arriet | Tambor Mayor «Teníamos miedo por si no se podía hacer el desfile y porfin estamos aquí»

Carla Uriarte | Abanderada Ibai «Cuatro se presentaronal puesto de abanderada y porsorteo me tocó a mí»

Adur Salaberria | Abanderado Orixe «Estoy muy ilusionado.Al ver que la de adultos no se celebraba tenía miedo pero al final...»

Irati Ramos | Abanderado Karmelo «Ha sido todo raro, por el Covid y porque es un circuito pequeño, pero al menos salimos»

Ibai Sánchez | Abanderado Oleta «Es mi primera Tamborrada; al ser de 6º era miúltima oportunidad»

Paula Irigoien | Abanderada Hípica «Mi profesor dijo que se iba a suspender pero yo tenía confianza y desfilaremos por Riberas»

Seis tambores de Ibai y otros tantos barriles de Mundaiz interpretaron 'Retreta' para abrir el acto, que además de la del alcalde contó con la presencia de los portavoces de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento: Jon Insausti (PNV), Marisol Garmendia (PSE), Reyes Carrere (EH Bildu), Borja Corominas (PP) y Aitzole Araneta (Elkarrekin Podemos). Ellos se encargaron de imponer las insignias de la ciudad a los representantes de las tamborradas.

Después llegó el turno de los personajes de la sociedad civil donostiarra del siglo XIX, encarnados por estudiantes del colegio Mundaiz, al igual que la General (Marta Navarra) y su ayudante (Ilay Pereda). Entre ellos estaban el notario (Mikel Garmendia), la ciudadana (Marta Apilánez), la batelera (Uxue Chapela), el pastor (Jon Alcorta), la nodriza (Saioa Orri), la hilandera (Leire Gil), el comerciante (Gabriel Guillenea) y el alcalde (Mario Tamargo), a quien Goia saludó de igual a igual y deseó suerte en las 24 horas de mandato. La Bella Easo (María Sánchez) y sus damas (Eider Sánchez y Naia Alzaga) completaban la escena.

«Vosotros os portáis bien»

«Quiero agradecer de corazón a todos los que habéis hecho que esto sea posible y tengamos la oportunidad de celebrar en parte. Ha sido difícil, pero la ocasión merece el esfuerzo», prosiguió Goia, quien en tono jocoso señaló que «los mayores no saldrán a tocar porque no saben portarse bien, pero vosotros sí».

Precisamente, para los adultos iba dirigido su mensaje de la mañana -este ya en serio- al término de la Junta de Gobierno Local, solo unos minutos antes en el Ayuntamiento: «Sé que me repito, pero debo pedir responsabilidad a los ciudadanos para vivir este día con precaución. La situación que vivimos no es la esperada, pero todos conocemos cuáles son las normas y estaremos vigilantes. Esperamos que no haya incidencias y que se cumplan las medidas establecidas».

El regidor jeltzale colocó la medalla a la General, quien cantó unas estrofas con el alcalde infantil, advirtió de que «aquí estamos los niños para llevar nuestra alegría a toda Gipuzkoa» y animó a todos los donostiarras a «disfrutar de su día grande».

La Tambor Mayor, Lorea Arriet (Orixe), recibió el bastón de mando de manos de Goia y dirigió por primera vez la 'Marcha de San Sebastián'. Mañana se les podrá ver a todos los personajes y cargos de honor desfilando a pie con sus respectivas compañías.

El concejal de Fiestas, Jon Insausti, también intervino para compartir con los asistentes las razones por las que ama la Tamborrada, una fiesta que «nos permite participar desde pequeños», e invitó a los niños a «tocar los tambores y barriles con el corazón». «Vuestra alegría será nuestra alegría, vuestra risa será nuestra risa y vuestro jolgorio será nuestro jolgorio», concluyó. Gora Donostia!